Europei 2022: Sarah Jodoin Di Maria quinta e Maia Biginelli decima dalla piattaforma

17-08-2022 15:06

Arrivano buone notizie in casa Italia per quanto riguarda i tuffi dalla piattaforma dei 10 metri.

Per la tuffatrice italo-canadese, che è reduce dall’oro nel Team Event e dal bronzo nel syncro mixed dai 10 metri con Eduard Timbretti Gugiu, un ottimo risultato visto il terzo punteggio di accesso all’atto conclusivo di 309.40. La nostra azzurra è stata preceduta dalla britannica Andrea Spendolini-Sirieix (318.70), bronzo l’anno scorso nella rassegna continentale di Budapest (Ungheria), e dall’ucraina Sofija Lyskun (309.40). Da notare e sottolineare come le prime due qualificate, siano state le uniche delle eliminatorie, ad aver abbattuto il muro dei 300 punti.

Applausi anche per Maia Biginelli: ottima l’esecuzione del doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (63.00), anche se poi Maia non è stata precisa nella serie come con il triplo e mezzo ritornato (40.00) e il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (43.20). Nonostante qualche imprecisione, i 250.80 punti conclusivi sono valsi la presenza nella prova del pomeriggio.

Nella finale le due azzurre si sono poi classificate quinta Jodoin Di Maria e decima Biginelli. Oro alla britannica Spendolini Sirieix, argento all’ucraina Lyskun e bronzo alla tedesca Wassen.