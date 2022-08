Europei 2022: Wellbrock non parteciperà alle gare in acque libere

17-08-2022 12:40

Notizia importante in arrivo dagli Europei di nuoto a Roma.

Florian Wellbrock non parteciperà alle gare in acque libere valide per gli Europei 2022. Il tedesco infatti, non era riuscito a prepararsi al meglio per questi Campionati Europei per via della positività al Covid riscontrata in prossimità dell’evento e, dopo il quinto posto nei 1500, ha deciso di dare forfait per le gare di fondo a causa della troppa stanchezza.

Le gare in acque libere perdono così uno dei principali favoriti per le medaglie. Wellbrock infatti è un grande specialista ed era stato uno dei protagonisti più importanti ai recenti Mondiali di Budapest conquistando l’oro nella 5 km e nella mista 4×1500 e il bronzo nella 10 km, nella gara vinta da Gregorio Paltrinieri davanti a Domenico Acerenza.