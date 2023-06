Europei 2023: Tamberi torna in gara

Lo scorso settembre l’ultima competizione. “Debuttare in una gara come questa è una scommessa”

20-06-2023 15:35

Gianmarco Tamberi torna in gara agli Europei a squadre di Chorzow (Polonia), in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno. La sua ultima gara lo scorso 7 settembre alla Diamond League di Zurigo che vinse con 2,34 metri.

“Una grande emozione rientrare subito in maglia azzurra, mi dà la carica giusta per iniziare come si deve. Debuttare in una gara di questo tipo è una scommessa, per il particolare regolamento dell’evento che prevede l’eliminazione al quarto errore complessivo” afferma Tamberi. Una scommessa che lui è pronto a vincere.

“E se l’esordio non dovesse andare come speriamo – sottolinea –, in una competizione di questo tipo, non vuol dire che la condizione non sia buona. Ho in programma due tappe di Diamond League, a Stoccolma il 2 luglio e di nuovo a Chorzow il 16 luglio, poi valuteremo in base a come andranno le prime tre gare”.