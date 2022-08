Europei, Bennati: "C'è mancato Milan"

14-08-2022 18:17

Il ct della Nazionale di ciclismo Daniele Bennati ha commentato la prova degli Azzurri nella prova in linea degli Europei in Germania: l’Italia ha chiuso al settimo posto con Elia Viviani.

“Lo sapevamo che era molto difficile e complicato, ma io sono contento dei ragazzi, di come hanno corso e della loro prestazione. Sapevamo che non avremmo dovuto sbagliare niente per provare, quantomeno, a lottare per la vittoria. Contro chi si è poi rivelato più veloce di noi non era facile correre e così si è confermato”.

L’assenza di Jonathan Milan si è fatta sentire: “Credo ci siano state delle incomprensioni, poi l’assenza di Milan per problemi fisici negli ultimi due giri ovviamente ha condizionato molto, perchè sarebbe stato un vagone importante. Non voglio mettere le mani avanti, ma lo avevo detto che non potevamo partire con grandi velleità di vittoria”.