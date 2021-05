Europei di Budapest, Furlan argento nella 25 km, tra le donne Pozzobon bronzo

Grande prestazione collettiva degli azzurri nell’atto conclusivo delle gare di nuoto in acque libere degli Europei di Budapest. Matteo Furlan ha conquistato la medaglia d’argento alle spalle del francese Axel Reymond, oro in 4 ore 35 minuti 39 secondi e 8 decimi. Alessio Occhipinti si è piazzato quarto a 6 secondi dal bronzo del russo Kirill Abrosimov, sesto Simone Ruffini.

Nella gara femminile oro alla tedesca Lea Boy in 4 ore 53 minuti e 57 secondi, argento alla francese Lara Grangeon e bronzo all’azzurra Barbara Pozzobon, l’Italia è così andata a medaglia in tutte le gare in acque libere di questi Europei. Nona Veronica Santoni.

OMNISPORT | 16-05-2021 14:45