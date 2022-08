Europei di Monaco: Cestonaro in finale nel triplo femminile

17-08-2022 16:52

Nella mattinata della terza giornata degli Europei di atletica a Monaco di Baviera Ottavia Cestonaro si è qualificata per la finale del salto triplo femminile con la misura di 13,86, centrata al terzo e ultimo tentativo disponibile. Eliminata invece Dariya Derkach, che non fa meglio di 13,65 con il rammarico per un ultimo salto decisamente lungo, ma nullo.

Due azzurri promossi in semifinale nei 400 ostacoli: vince la batteria e avanza Mario Lambrughi con 50″27, fuori il debuttante in Nazionale Giacomo Bertoncelli, sesto in batteria con 51″86. Tra le donne, chi passa il turno è Rebecca Sartori, terza della sua batteria con 56″44, fuori invece Linda Olivieri, che nei metri conclusivi perde un posto tra le prime tre e torna a casa con 57″03.