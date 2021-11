Europei di Nuoto, Rivolta e Ceccon sul podio. Pilato in finale nei 50 rana

06-11-2021 17:34

Arrivano altre medaglie agli Europei di Nuoto in vasca corta a Kazan. Doppietta azzurra nei 50 farfalla.

Vince l’ungherese Szabo che eguaglia il record del mondo con 21″75, mentre l’argento va a Matteo Rivolta con 22″14, nuovo record italiano e infine bronzo per Thomas Ceccon con 22″24.

Ceccon che subito dopo la finale si è trovato costretto a scendere in vasca per la semifinale dei 100 misti: nulla da fare, non centra la finale mentre Orsi entr con il tempo di 51″61.

Accedono invece alla finale dei 50 rana, Arianna Castiglioni con 29”76 e la campionessa di vasca corta in carica con 29”67.

OMNISPORT