Europei di pattinaggio di velocità: doppio bronzo per Francesca Lollobrigida

08-01-2022 19:26

Agli Europei di pattinaggio di velocità su pista lunga di Heerenveen, in Olanda, un altro bronzo per Francesca Lollobrigida. Dopo il gradino più basso del podio conquistato ieri sui 3000 metri vinti dalla beniamina di casa Irene Schouten sulla connazionale Antoinette de Jong, oggi la 30enne nativa di Frascati ma ormai trapiantata agonisticamente a Baselga di Piné, in provincia di Trento, si è ripetuta.

“Lollo” ha infatti acciuffato lo stesso metallo dei 3000 nei 1500 metri, anche stavolta alle spalle di due olandesi, de Jong, oro in 1’53”812, e la fuoriclasse di lungo corso Ireen Wust, argento in 1’54”083, mentre Francesca ha pattinato in 1’54”505 arrivando così a sei medaglie continentali vinte in carriera, di cui quattro di bronzo.

E domani, nella giornata conclusiva, ci sarà la “sua” mass start, nella quale ha vinto un oro europeo nel 2018 e un argento nel 2020 e tre delle sue quattro gare di Coppa del Mondo, l’ultima lo scorso 12 dicembre sul velocissimo ovale delle Olimpiadi invernali di Calgary del 1988.

OMNISPORT