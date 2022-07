Europei donne 2022: Francia-Italia, le probabili formazioni

10-07-2022 09:58

E’ arrivato finalmente il grande giorno dell’esordio agli Europei femminili dell’Italia di Milena Bertolini. Stasera alle 21 ora italiana le azzurre affronteranno al Aesseal New York Stadium di Rotherham la Francia. Buone notizie per la capitana Sara Gama, completamente recuperata, a centrocampo probabilmente non giocherà Valentina Cernoia, al suo posto al fianco di Arianna Caruso e Manuela Giugliano dovrebbe esserci Aurora Galli. Nel tridente d’attacco Valentina Bergamaschi è favorita su Valentina Giacinti per affiancare Cristiana Girelli e Barbara Bonansea. Anche le francesi, che sono favorite, giocheranno col 4-3-3.

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Perisset, Tounkara, Renard, Torrent; Palis, Dali, Mateo; Baltimore, Katoto, Cascarino.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Galli; Bergamaschi, Girelli, Bonansea.