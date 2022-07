Europei donne 2022: la Germania va in semifinale, Austria ko

21-07-2022 23:39

Dopo l’Inghilterra, la seconda squadra qualificata per le semifinali dell’Europeo 2022 di calcio femminile, in corso proprio in Inghilterra, è la Germania. Le tedesche hanno infatti battuto per 2-0 l’Austria nel quarto giocato al Brentford Community Stadium.

Germania in vantaggio al 25′ grazie al gol di Lina Mogull. L’Austria ci ha poi provato nella ripresa, ma troppo sbilanciata in avanti ha preso la seconda rete al 90′ di Alexandra Popp. Ora le tedesche attendono la vincente del quarto tra Francia e Olanda.