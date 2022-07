05-07-2022 23:19

La vincitrice del Pallone d’Oro Alexia Putellas non parteciperà agli Europei femminili dopo aver subito un infortunio al legamento crociato anteriore nel corso di un allenamento nella giornata di oggi. C’era già preoccupazione per le sue condizioni, coi medici che non si erano espressi ma avevano preferito aspettare gli esami strumentali.

Il capitano del Barcellona Putellas è stata la capocannoniera della Champions League con 11 gol nella scorsa stagione e ha concluso la sua stagione in patria con 18 gol in campionato.

Putellas, che ha segnato 27 gol in 100 presenze internazionali e ha anche ricevuto il premio FIFA come miglior giocatrice femminile nel 2021, avrebbe dovuto fornire essere la punta di diamante della Roja, ma rischia un lungo periodo di inattività dopo aver riportato questo brutto infortunio in allenamento, prima della partita inaugurale della Spagna contro la Finlandia di venerdì.

Un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale della squadra recita: “Gli esami effettuati sull’atleta spagnola nel pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio 2022, presso l’ospedale King Edward VII di Londra, hanno confermato che il capitano della nazionale femminile spagnola ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

L’infortunio di Putellas è un duro colpo per la Spagna e per l’intero torneo, dove la 28enne è una delle più grandi stelle del gioco femminile.

La Spagna, il cui gruppo comprende anche Germania e Danimarca, era già priva della sua miglior marcatrice Jennifer Hermoso, sempre per infortunio.