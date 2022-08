Europei, Ganna prenderà parte alla cronometro

15-08-2022 15:23

Colpo di scena agli Europei di ciclismo: Filippo Ganna prenderà parte alla cronometro. Il ct delle crono Marco Velo, valutate le condizioni fisiche generali degli atleti interessati e in accordo con gli stessi, sentito il coordinatore delle Nazionali Roberto Amadio, ha deciso di schierare Filippo Ganna in sostituzione di Matteo Sobrero in occasione di mercoledì 17 agosto. Pertanto i due cronomen in gara saranno Filippo Ganna e Mattia Cattaneo.

Il bi-campione del mondo Ganna è pronto per questi 24 km, in cui partirà ovviamente tra i favoriti per la vittoria finale. Il 26enne di Verbania non vuole certo fallire l’occasione, anche perché il titolo della cronometro agli Europei è uno dei pochi trionfi ancora mancanti nella bacheca del fuoriclasse italiano.

Sui principali avversari di Ganna non ci sono dubbi: l’azzurro dovrà temere gli svizzeri Stefan Kueng e Stefan Bissegger, senza sottovalutare anche l’olandese Jos Van Emden. Assenti invece i belgi Wout Van Aert e Remco Evenepoel.