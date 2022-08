Europei ginnastica: quattro medaglie di specialità per le azzurre ma si infortuna Asia D'Amato

14-08-2022 18:01

Ultima giornata, riservata alle finali di specialità, agli Europei femminili di ginnastica artistica di Monaco di Baviera. Nel volteggio Asia D’Amato ha vinto l’argento con 13,716 punti ma un infortunio alla caviglia destra all’atterraggio del secondo salto le è probabilmente costato l’oro, andato all’ungherese Zsofia Kovacs con 13,933, il bronzo è della francese Aline Friess con 13,599. Il primo responso sull’infortunio di Asia parla di una microfrattura al malleolo, i tempi di recupero dovrebbero essere di almeno due-tre mesi.

Alle parallele asimmetriche argento anche per Alice D’Amato, la gemella di Asia, battuta per soli 33 millesimi, 14,400 contro 14,433, dall’oro della tedesca Ellie Seitz. bronzo alla francese Lorette Charpy con 14,166, quarta Giorgia Villa. Alla trave niente medaglie, con Martina Maggio, che ha gareggiato al posto di Asia D’Amato, quarta con 13,233 e Villa settima con 12,166, oro alla tedesca Emma Malewski con 13,466, argento alla britannica Ondine Achampong in 13,400, con lo stesso punteggio è bronzo la francese Carolann Heduit.

Infine, nel corpo libero, due azzurre sul podio. Alle spalle della britannica Jessica Gadirova, oro con 14,000, Maggio è d’argento con 13,933 e la 16enne Angela Andreoli bronzo con 13,866. L’Italia chiude quindi questa rassegna continentale femminile con due ori, tre argenti e un bronzo.