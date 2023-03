Europei, Iapichino d'argento ma con record. Seconda anche la 4X400

La lunghista azzurra: "Oggi è stato bellissimo, per la prima volta in vita mia ho pensato solo a saltare e a nient’altro".

05-03-2023 19:53

Si arricchisce il palmares dell’Italia agli Europei indoor. Larissa Iapichino ha infatti vinto l’argento nel salto in lungo, perdendo l’oro (conquistato dalla britannica Jazmin Sawyers) solo per 3 cm. L’azzurra, con 6.97, ha migliorato il 6.91 che aveva registrato due anni fa ad Ancona, stessa misura peraltro effettuata dalla mamma Fiona May: si tratta del record nazionale indoor.

Queste le parole di Iapichino ai microfoni della Rai: “Oggi è stato bellissimo, per la prima volta in vita mia ho pensato solo a saltare e a nient’altro, fino all’ultimo volevo stare nella mischia, ero competitiva, non so come spiegarlo, è stato bellissimo. Ho tanta voglia di riprovare queste sensazioni, e non parlo della medaglia ma di stare in pedana così, grintosa, determinata, con la voglia di fare e anche un po’ cresciuta“.

“Misure da gigante? Beh, sì, è impressionante che con i primi salti raggiungevo i 6.70 – continua Iapichino -, mi son detta ‘Oddio, se trovo la giusta rincorsa, quanto posso fare?’. E poi è stato bellissimo vedere Sawyers e Vuleta che fino all’ultimo hanno tirato fuori delle prestazioni enormi, anche Mihaimbo che è arrivata quarta, è una campionessa enorme, immensa. Insomma, tutto bellissimo“.

Belle notizie anche dalla 4×400 femminile, che si è aggiudicata la medaglia d’argento grazie alle ottime prestazioni di Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando. Oro per l’Olanda.