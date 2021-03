Europei indoor, la soddisfazione di Mei: "Bilancio positivo"

L’Italia ha chiuso con tre medaglie l’Europeo indoor 2021 di Torun. Un oro, quello di Marcell Jacobs nei 60 metri, un argento, quello di Gianmarco Tamberi nell’alto e un bronzo, quello di Paolo Dal Molin nei 60 metri ostacoli.

Il bilancio tracciato dal presidente Fidal Stefano Mei è positivo, non solo per i podi conquistati, ma per il fatto di aver portato una squadra molto giovane alla quale è stata fatta fare esperienza: “È stato un Europeo esaltante – ha detto il campione europeo ’86 sui 10000 metri a margine del Consiglio Federale – Veniamo da un inverno complesso, vista la situazione in cui il mondo intero si trova, ma molto bello per quanto riguarda i risultati tecnici. Di Torun, medaglie a parte, resta negli occhi soprattutto la compattezza della squadra: Jacobs, che definirei quasi “esagerato”, un Tamberi pienamente recuperato, cosi’ come Dal Molin, e tanti azzurri che hanno recitato da protagonisti, spesso dalle parti del podio”.

C’era molta attesa per Larissa Iapichino, che ha mancato il podio, ma non ha certo deluso le aspettative: “Larissa è sì una bambina, atleticamente parlando, ma ha fatto un grande figura, e ha il futuro dalla sua parte – ha detto Mei – Nelle controprestazioni, che ci sono state, vedo comunque, in questo momento, soprattutto il lato positivo: i ragazzi hanno fatto un’esperienza importante, anche quando molto dura, che servira’ loro nel prosieguo della carriera. Credo che allargare la squadra sia stata una scelta indovinata”.

OMNISPORT | 09-03-2021 19:53