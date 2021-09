Europei maschili: esordio sul velluto per l'Italia

A Ostrava, in Repubblica Ceca, facile esordio per la nuova Italia del nuovo ct Fefè De Giorgi nel primo incontro dei campionati europei di pallavolo maschile. Gli azzurri hanno nettamente battuto la Bielorussia per 3-0, 25-18, 25-12, 25-15 i punteggi dei set.

Nel primo parziale gli azzurri dal 3-4 piazzano un parziale decisivo di 9-0, nel secondo dallo 0-2 i punti consecutivi sono addirittura 11, l’unico momento di relativa pausa per i nostri arriva nel terzo parziale, quando dal 10-3 subiscono quattro punti di fila ma poi mantengono le distanze e, dal 18-14, chiudono un parziale conclusivo di 7-1, i primi sei punti dei quali consecutivi.

Il miglior marcatore dei nostri per i nostri è stato Giulio Pinali, autore di 15 punti. Il prossimo avversario dell’Italia nel girone B sarà il Montenegro, con cui i ragazzi di De Giorgi giocheranno domenica alle 19 sempre a Ostrava.

