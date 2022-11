Europei nuoto, 25 km: la Len cambia idea, Sanzullo e l'Italia festeggiano

25-11-2022 17:54

Dopo tre mesi, l’Italia del nuoto può festeggiare nuovamente. Come si legge sulla nota, “La LEN ha deciso di aprire un’indagine indipendente sugli eventi di nuoto in acque libere di Ostia (Campionati Europei 25 km del 20 agosto 2022) e Kiel (tappa della LEN OWS Cup del 26 agosto 2022) durante la riunione dell’Esecutivo a Spalato il 9 settembre, per rafforzare il principio che la sicurezza degli atleti deve essere la priorità numero uno.

L’Esecutivo LEN ha istituito una Commissione speciale che ha chiesto ai capi arbitri dei due eventi di stabilire una classifica degli atleti al momento della sospensione della gara. Questa è stata poi verificata attraverso lo studio delle riprese televisive. Sulla base di queste informazioni, l’Ufficio di presidenza della LEN ha deciso di onorare le prestazioni degli atleti e di assegnare le medaglie e i premi in denaro per le gare di 25 km dei Campionati europei sulla base della classifica stabilita dai capi arbitro”.

Alla fine, a esultare è l’Italia con tre medaglia: primo Sanzullo, secondo Verani e terzo Furlan. Il maltempo ha rovinato la festa al napoletano, ma adesso l’azzurro può festeggiare davvero: “Una gara durata tre mesi, finalmente la ragione ha prevalso. Grazie a chi mi è stato vicino”. L’Italia chiude così la rassegna con 25 ori, 26 argenti e 21 bronzi per un totale di 72 medaglie.

Medagliere complessivo dopo l’assegnazione delle medaglie del fondo.

1. Italia 25 ori, 26 argenti, 21 bronzo = 72

2. Gran Bretagna 10-8-9 = 27

3. Ucraina 10-6-1 = 17