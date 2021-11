Europei Nuoto, oro e record continentale per Gregorio Paltrinieri negli 800 sl

07-11-2021 19:09

Pazzesco Gregorio Paltrinieri, che alla prima apparizione di questa specialità nella rassegna continentale in vasca corta nella acque di Kazan, in Russia, trova un’incredibile medaglia d’oro con annesso record europeo. Il carpigiano conclude la sua gara con un fantastico 7:27:94, migliorando il 7:29.17 che il francese Yannick Agnel siglò il 16 novembre 2012 ai suoi campionati nazionali.

Il Campione Olimpico di Rio 2016 sui 1500 stile libero, bronzo nella 10 km e argento sugli 800 sl a Tokyo 2020, batte il tedesco Florian Wellbrock al termine di un serratissimo duello, attaccando fin dall’inizio e mettendo subito in difficoltà il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 10 km in acque libere (nonché bronzo sui 1500 stile libero).

Dopo quelli del 2012, 2015, 2019, questo rappresenta in totale il quarto oro in vasca corta per il fuoriclasse azzurro. Dopo Wellbrock (7:27.99), il terzo posto se lo prende il 19enne tedesco Sven Schwarz che ha regolato il russo Aleksandr Egorov (7:35.97) e il norvegese Henrik Christiansen (7:36.57).

Le altre medaglia azzurre:

100 misti, oro Orsi

50 rana, oro Castiglioni e argento Pilato

4×50 mista, Medaglia d’argento e primato italiano per l’Italia nella staffetta (Michele Lamberti, Niccolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro)

200 dorso, argento Mora e bronzo Lamberti

400 misti, argento Alberto Razzett

100 stile, argento Miressi

50 rana, Bronzo Martinenghi

50 farfalle donne, Di Pietro bronzo

OMNISPORT