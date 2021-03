Europei, stadi aperti in Inghilterra? Huddleston: "Sono fiducioso"

Portare il pubblico negli stadi per le partite dei prossimi Europei: è questo l’obiettivo del governo inglese. Al Times, il ministro dello sport Nigel Huddleston ha spiegato la strategia: “È una sfida e sono fiducioso, vorremmo avere un buon numero di tifosi sugli spalti. È assolutamente un obiettivo, anche se non posso garantire che raggiungeremo la piena capacità degli stadi. Speriamo di poter raggiungere l’obiettivo durante l’estate, ma ovviamente tutto dipenderà da come andranno le cose”.

C’è voglia di tornare alla normalità: “Di certo la salute fisica, mentale e finanziaria delle persone è stata colpita duramente dal coronavirus, per questo dobbiamo tornare il più velocemente possibile a una versione più vicina della realtà. Vorremmo trascorrere un’estate serena e vorremmo che le persone si divertissero di nuovo”.

OMNISPORT | 29-03-2021 16:03