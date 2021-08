Europei Trentino 2021: ci sarà anche Tadej Pogacar

Al ricco parterre degli Europei in Trentino si aggiunge un altro pezzo da novanta.

Tadej Pogacar infatti, ha deciso di mettere in agenda gli Europei in Trentino 2021. Il due volte vincitore del Tour de France sarà infatti al via della rassegna continental in programma dall’8 al 12 settembre, aggiungendosi, come detto, ad un parterre che si preannuncia di alto livello, con anche Remco Evenepoel che ha nei giorni scorsi ufficializzato la sua partecipazione.

Il 23enne sloveno, recentemente terzo ai Giochi di Tokyo, parteciperà sia alla cronometro che alla prova in linea, previste rispettivamente giovedì 9 settembre e domenica 12 settembre. Spettacolo assicurato quindi sulle strade trentine.

OMNISPORT | 17-08-2021 11:12