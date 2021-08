Europei Trentino 2021: la preselezione dell’Italia

14 preselezionati dall’Italia per gli Europei in Trentino 2021. In programma dall’8 al 12 settembre, la rassegna continentale propone un tracciato veloce, ma non privo di insidie, con gli azzurri che si presenteranno al via della prova in linea da triplici campioni in carica e con l’iride nella cronometro, specialità in cui in questi anni la crescita dei nostri rappresentanti è stata esponenziale.

Per Davide Cassani, ormai all’ultimo mese da CT, sarà il penultimo appuntamento con un gruppo che ha formato e plasmato in questi anni, rappresentando non solo un obiettivo, ma anche un test importante verso il Mondiale nelle Fiandre 2021.

Preselezione Italia Europei Trentino 2021

Edoardo Affini (Jumbo-Visma)

Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa)

Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe)

Andrea Bagioli (Deceuninck-QuickStep)

Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious)

Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation)

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Gianni Moscon (Ineos Grenadiers)

Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash)

Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech)

Matteo Trentin (UAE Team Emirates)

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

Andrea Vendrame (Ag2r Citroën)

OMNISPORT | 30-08-2021 11:20