Europei U21, il ct Mancini su Francia Italia: “Un’ingiustizia”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Rai 1, il ct degli Azzurri dichiara: “Hanno fatto un grande errore perché è un Europeo, dove le nazionali possono accedere alle Olimpiadi”

26-06-2023 16:17

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, nel corso di un’intervista rilasciata a Rai 1 ha commentato il tanto discusso utilizzo del VAR nel corso dell’Europeo Under 21 che si sta giocando in questi giorni.

Come riportato da Tuttomercatoweb, Mancini ha dichiarato: ”È una cosa strana, a volte nei primi turni non mettono il VAR, che è fondamentale ormai per vedere se c’è un gol come accaduto in Francia-Italia oppure un fuorigioco. Secondo me hanno fatto un grande errore perché è un Europeo, dove le nazionali possono accedere alle Olimpiadi. Non può essere lasciato niente al caso. Credo che sia stata un’ingiustizia quella di Francia-Italia”.