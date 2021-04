Europei, Vanessa Ferrari sulla finale: "Voglio fare risultato"

Vanessa Ferrari è carica per la finale di corpo libero degli Europei: “Potrei analizzare la gara e dire tante cose (si riferisce, tra le righe, al punteggio della trave, 12.633 senza cadute, ndr) ma non ho tempo perché devo già pensare alla finale di domenica. Nel complesso, buona la prima. Voglio un risultato al primo ritorno a questo livello. Voglio tornare con qualcosa di importante tra le mani”.

Vanessa Ferrari non parteciperà invece alla Finale all-around, per preservarsi e puntare sul corpo libero. Il direttore tecnico azzurro Enrico Casella preannuncia sorprese: “Ricordiamoci che fino a poche settimane fa Vanessa era a letto col Covid – ha detto -. Il corpo libero è stato conservativo (aveva sentito un fastidio alla caviglia durante il primo salto al volteggio, ndr) ma per domenica vedrete sicuramente qualcosa di più”.

OMNISPORT | 22-04-2021 18:57