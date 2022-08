Europei: vola Pilato, Ceccon fuori dalla finale dei 100 stile

12-08-2022 11:54

La seconda giornata degli Europei di nuoto a Roma è iniziata nel segno degli atleti italiani, già dominatori della prima giornata con tre medaglie, tra le quali l’oro di Gabriele Razzetti nei 400 misti.

Oltre alle brillanti prestazioni di Gregorio Paltrinieri e del giovanissimo Lorenzo Galossi, che hanno conquistato la finale degli 800 metri, in programma sabato (fuori invece Gabriele Detti e Luca De Tullio), ha brillato anche Benedetta Pilato: la fresca campionessa del mondo dei 100 rana si è qualificata per la finale con il tempo di 1’05″77, a soli 10 centesimi dal record italiano di Arianna Castiglioni.

Bene anche Lisa Angiolini, che con il secondo tempo (1’06″00) “elimina” Arianna Castiglioni, che non potrà partecipare alle semifinale per la regola delle due atlete per Paese. Out anche Martina Carraro, quarta 1’07″04.

Nei 100 stile, invece, delusione per Thomas Ceccon, solo sesto nella propria batteria con il tempo di 48″92, il peggiore dei quattro azzurri in gara. Avanzano Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri, fuori anche Manuel Frigo.

“È un tempo che non mi soddisfa. Sono stato sottotono. Forse ero un po’ stanco, ma non è andata bene” l’amaro commento del campione del mondo di Budapest dei 100 dorso. Già in forma finale l’iridato David Popovici che fissa il record dei campionati in 47″20.

Lorenzo Mora e Matteo Restivo in finale dei 200 dorso, pass conquistato anche dalla staffetta mista grazie al sesto tempo, 3’50″19 col dorsista Michele Lamberti 54″67, la ranista Francesca Fangio 1’07″87, la delfinista Ilaria Bianchi 58″55 e lo stileliberista Leonardo Deplano 49″10.