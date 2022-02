Evenepoel: "Le gambe non hanno retto"

04-02-2022 23:23

Remco Evenepoel ha perso terreno nella tappa odierna della Volta a la Comunitat Valenciana, che ha premiato il russo Aleksandr Vlasov: “Penso che il miglior ciclista abbia vinto oggi. Aleksandr si è davvero meritato questa vittoria. Ha mostrato il suo buon livello. In realtà mi sono sentito bene tutto il giorno, ma sul tratto di ghiaia le gambe non hanno retto”, sono le parole riportate da Velonews.

“Nell’ultimo chilometro non ho retto l’attacco dei rivali. Nonostante tutto sono contento, è stata una buona prova visto che siamo ad inizio della stagione. Ho sempre bisogno di alcune gare per mettermi in forma. La tappa e la salita finale sono state dure, non avevano bisogno del tratto in ghiaia. Assomigliava a un settore di mountain bike, ma in ogni caso non ho scuse per la mia performance”.

