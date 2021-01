Everton, Carlo Ancelotti punta alla qualificazione in Champions League

Attualmente settimo in Premier League con due partite da recuperare, l’Everton di Carlo Ancelotti sta disputando, finn qui, un ottimo campionato. Una prima parte di stagione passata in vetta, le successive sconfitte hanno leggermente ridimensionato le ambizioni dei Toffies, che comunque rimangono stabilmente in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League, vero grande obiettivo stagionale.

Proprio di questo ha recentemente parlato Carlo Ancelotti, dichiarando che la possibilità di giocare la Champions League deve essere una motivazione enorme per ogni giocatore:

“Per un giocatore, disputare la Champions è sempre un passo avanti nella carriera. Per i nostri giocatori, questa deve essere una grande motivazione. Lo sanno che è possibile e ci stiamo lavorando. Sarà difficile, ora siamo in buona posizione. Sappiamo che dobbiamo lottare per questo e lo faremo. Non significa che possiamo arrivarci sicuramente, ma posso assicurare che combatteremo per provarci”.

OMNISPORT | 30-01-2021 13:24