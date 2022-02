F1, Albon riparte dalla Williams: "Difficile fare confronti con lo scorso anno"

19-02-2022 19:04

Torna in F1 dopo un anno di assenza Alexander Albon, che riparte dalla Williams accanto al canadese Nicholas Latifi, dopo che nello scorso anno è stato uno dei protagonisti del DTM a bordo di una delle Ferrari di AF Corse.

A Motorsport.com, Albon ha parlato delle sue senzazioni la scorsa stagione e sulle sue sensazioni al simulatore a una settimana dal via dei test pre stagionali:

“Stando fuori dalla F1 ho avuto una visione diversa di tutto quello che succede. Avevo un quadro più completo della situazione generale. A volte quando sei in pista non riesci a pensare. Al momento è sempre difficile fare confronti, perché i simulatori stessi sono diversi tra di loro. Non ci sono paragoni rispetto alle sensazioni che si hanno in pista. Virtualmente è tutto molto semplice”.

