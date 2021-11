F1, Alfa Romeo, Vasseur: “Zhou è sottovalutato”

25-11-2021 11:10

Tempi e modi per dire addio al pilota italiano Antonio Giovinazzi, non sono stati perfetti. Il pilota di Martinafranca infatti non sarà più alla guida della sua Alfa Romeo il prossimo anno, perchè al suo posto arriverà il cinese Zhou.

A Losail durante la conferenza stampa riservata ai TP delle varie scuderie, Frederik Vasseur si è soffermato proprio sull’approdo del cinese in Alfa Romeo, precisando come stampa e addetti ai lavori stiano sottovalutando l’ottimo lavoro svolto dal pilota cinese in F2.

Secondo il Team Principal del Biscione, Zhou non solo sta ottenendo tanti buoni risultati nella categoria cadetta della Formula 1, ma anche mostrando una crescita degna di questo “salto”, aspetto che ovviamente fa ben sperare la squadra italo-elvetica per il prossimo anno.

“Il primo criterio che abbiamo utilizzato è sicuramente la performance che porta alla squadra”, ha affermato il Team Principal dell’Alfa Romeo. “L’aspetto finanziario successivamente ha giocato la sua parte, ma è qualcosa di molto chiaro. Vogliamo avere una buona solidità economica, ma allo stesso tempo poter contare su una coppia di talento. Zhou sta facendo un ottimo lavoro in F2 e tutti quanti stanno sottovalutando il suo livello. Ci aspettiamo di avere una collaborazione a lungo termine con lui perché crediamo fortemente nelle sue potenzialità”.

