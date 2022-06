F1, Alonso: "Ci mancano 3-4 decimi. In gara succederà di tutto"

11-06-2022 19:46

Fernando Alonso ha concluso le qualifiche a Baku, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022, in decima posizione a quasi due secondi dalla pole position. Una giornata per nulla felice per il due volte iridato F1 ai tempi della Renault, che comunque potrebbe riuscire a svoltare la gara grazie alla sua esperienza e al suo talento.

Queste le sue parole a Marca:

“Insomma, diciamo che ho avuto tante sensazioni, dato che ieri nelle libere eravamo piuttosto veloci e ci aspettavamo di più da oggi, però siamo tristemente 10° e 13°. In generale sono felice del tempo in sé dato che i giri che ho fatto sono stati decenti, non ci sono stati grossi problemi, la monoposto andava bene però quei 3-4 decimi che ci separano dal sesto non li abbiamo limati oggi, dunque bisogna vedere se li recupereremo domani. Gara?Può accadere ogni cosa in un circuito come questo, lo abbiamo visto oggi con i miei errori, quelli di Vettel, dei piloti McLaren. Domani accadranno delle cose e servirà essere attenti e concentrati e non fare errori. Sarà una corsa con tante trappole e dovrò provare di starne lontano”.