F1, Alonso: "Ora sono più lento che in passato"

Uno dei maggiori punti di interesse a inizio 2021 era il rientro in Formula 1 di Fernando Alonso, due volte campione e reduce dalle esperienze nel WEC, nell’IndyCar e alla Dakar. Il pilota di Oviedo ha mostrato tutta la propria classe sull’Alpine dopo un periodo di adattamento, andando a punti in 11 delle 15 gare disputate e guadagnando ben 13 punti in più di Ocon, per ora unica vittoria di Alpine.

Queste le parole di Alonso in una lunga intervista concessa ai tedeschi di Auto, Motor und Sport:

“Al mio ritorno è successo ciò che mi aspettavo, perché sapevo quali difficoltà avrei potuto affrontare. L’abbiamo visto in passato con il rientro di Michael Schumacher. La gente da me si aspetta sempre qualcosa di più. Se le mie prestazioni sono in linea con il mio compagno di box, la gente lo percepisce come una delusione. Questo crea grandi aspettative su di me. Il mio obiettivo resta quello di vincere ed essere competitivo. Non sarò mai felice per un settimo o ottavo posto. La mia speranza è il 2022, ma anche McLaren e Ferrari hanno lo stesso obiettivo”

Il mio ruolo è quello di motivare tutti, utilizzando la mia esperienza per indicare le aree dove migliorare. Sono più o meno veloce come quando me ne sono andato, o probabilmente leggermente più lento del 2018. Non sono completamente soddisfatto, soprattutto al sabato perché trovo difficile capire dove sia il picco prestazionale della gomma. Basta fare un outlap diverso o trovare traffico, che gli pneumatici sembrano comportarsi diversamente. Mi sento al 95%“.

OMNISPORT | 07-10-2021 10:17