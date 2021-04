F1, Alonso punta a migliorarsi: "In Bahrain non ero ancora al mio 100%"

Nonostante abbia concluso il Gran Premio del Bahrain con un ritiro, Fernando Alonso ha avuto riscontri positivi dal primo appuntamento stagionale in Formula 1.

Rientrato nel circus dopo due stagioni spese a gareggiare in altre categorie, lo spagnolo è apparso fiducioso su ciò che, col passare delle settimane, potrà fare al volante dell’Alpine, macchina con la quale è conscio di poter e dover migliorare ancora parecchio.

“In Bahrain non ero ancora al mio 100%” ha commentato Alonso al Corriere dello Sport. “È stato un bel Gran Premio, abbiamo avuto alcune buone battaglie. Alcune di queste sono andate a lieto fine, alcune di loro no poiché abbiamo subìto il sorpasso, ma ho bisogno di trovare più ritmo e più fiducia, da me stesso e in macchina. Devo estrarre di più dalla vettura, dai freni, devo ancora migliorare in partenza. Non è andata male, ma penso che ci sia molto potenziale da sfruttare da parte mia“.

Fare bene quest’anno e portare la macchina ad un buon livello potrebbe costituire un ottimo punto di partenza per la prossima stagione quando, con il cambio del regolamento, Alonso potrebbe anche trovarsi a lottare per le posizioni nobili degli ordini d’arrivo.

Interpellato sull’argomento, l’asturiano ha detto di voler scoprire quanto prima cosa cambierà con le nuove norme: “Voglio provare le regole del 2022, ma dopo penso che vedrò come mi sento. Vedrò come mi trovo con la macchina, perché ci sono grandi speranze che con i nuovi regolamenti la lotta sarà migliore. Saremo in grado di correre più vicini ad un’altra macchina, quindi ci sono molte cose che dobbiamo scoprire nel 2022”.

OMNISPORT | 06-04-2021 12:49