F1, altre critiche di Horner ad Hamilton

Il team principal di Red Bull Horner può ritenersi soddisfatto della gara di oggi nonostante non sia arrivata una vittoria. Verstappen (2°) e Sergio Perez (3°) hanno portato alla scuderia austriaca un bel bottino di punti, ed inoltre Super Max è tornato leader del mondiale dopo il 5° posto di Lewis Hamilton.

Proprio Hamilton torna ad essere criticato da Horner, reo a suo dire di non avere ascoltato la sua scuderia e di avere cercato una strategia diversa di quella studiata. Queste le sue parole:

“Era chiaro che si sarebbe dovuto fermare, bastava guardare le gomme di Leclerc per capire che non si poteva concludere la corsa con quegli pneumatici. Per noi è stato cruciale fermare Perez al momento giusto, potevamo lasciarlo in pista per battagliare con Hamilton, ma fermarsi ai box è stata la scelta giusta. Non sono al loro muretto, quindi non posso dire esattamente cosa è successo, ma mi sembra che Hamilton abbia scavalcato il muretto a livello di gestione del momento della sosta ai box quando sembrava che avrebbe provato ad arrivare senza pit-stop fino al traguardo abbiamo pensato che sarebbe stato molto pericoloso”.

Chris Horner ha anche elogiato la gara di Checo:

“Ha lottato come un leone così come fa Verstappen. Hamilton ha quasi spinto Perez dentro alla pit-lane, è stato bravissimo a non mollare nella drag-race tra l’ultima e la prima curva”.

OMNISPORT | 10-10-2021 18:23