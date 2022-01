F1, Andretti: “Fortuna Verstappen? No, il mondiale è meritato”

20-01-2022 15:54

Intercettato da RacingNews365, Mario Andretti è tornato a parlare della sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la conquista del mondiale 2022 di Formula 1.

Secondo l’ex pilota,nonostante quanto successo nell’ultimo GP stagionale ad Abu Dhabi, Max Verstappen ha meritato di vincere il titolo iridato. Andretti ritiene che fortuna e sfortuna, per entrambi i concorrenti, si sono bilanciati nel corso della stagione, basti pensare alla gara di Silverstone, dove l’alfiere della Red Bull è stato di fatto tagliato fuori dalla corsa proprio dal sette volte Campione del Mondo della Mercedes.

“Nel complesso, valutando anche quanto accaduto nel finale, la Formula 1 può considerare il 2021 come una stagione fantastica”, ha affermato Piedone. “Non ci si può limitare ad analizzare quello che è successo nell’ultima gara e proprio in tal senso ritengo il pilota della Red Bull un campione del mondo meritevole. Verstappen sapeva benissimo che in quel frangente gli serviva un miracolo per raggiungere l’obiettivo e questo si è materializzato con l’incidente di Latifi. Nessuno poteva prevedere una situazione di quel tipo a poche tornate dalla fine”.

“Tuttavia questo è il bello del nostro sport, ovvero che non è finita finché non è finita”, ha proseguito. “E’ una condizione che bisogna accettare, tant’è che non è la prima volta che un mondiale si decide nelle ultime battute della stagione. Lewis non può lamentarsi della sfortuna. Basta guardare cosa è successo a Silverstone, ad esempio”.

