F1, Aston Martin: nuovo pacchetto per Vettel a Barcellona

Dopo la mediocre prestazione tra i sali e scendi dell’Algarve, il portacolori dell’Aston Martin Sebastian Vettel è chiamato al riscatto nel corso del prossima GP di Spagna. Il 4 volte Campione del Mondo potrà inoltre sfruttare a Barcellona il medesimo pacchetto tecnico che nell’ultimo week-end è stato istallato sulla macchina del canadese Lance Stroll.

Ai microfoni di Motorsport.com, Seb ha parlato proprio odi queste importanti novità tecniche:

“Ho alcune parti nuove che userò per il prossimo fine settimana. Speriamo di poter essere un po’ più competitivi. Un sabato pulito sarà naturalmente la chiave per avere una domenica migliore. Dobbiamo migliorare sul passo gara. Ovviamente non abbiamo lo stesso ritmo di AlphaTauri o di Alpine. Alla fine della giornata non siamo abbastanza veloci. Sul passo non abbiamo costanza”.

L’ex alfiere Ferrari, in chiusura, ha commentato i primi tre Gran Premi con Aston Martin, formazione che sembra leggermente meno competitiva rispetto alle aspettative nonostante il motore Mercedes: “Lance si è trovato subito meglio rispetto a me al volante della macchina. Stiamo ancora imparando a conoscere la monoposto. Sarà una stagione lunga, ma ora arrivano due gare cruciali per cercare di crescere”.

OMNISPORT | 04-05-2021 14:14