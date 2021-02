F1: Audi smentisce una collaborazione con Red Bull per il 2025

Per adesso nessun matrimonio in vista tra Audi e Red Bull e soprattutto nessuno sbarco della Casa dei Quattro Anelli verso la Formula 1.

Nonostante le tante indiscrezioni delle ultime settimane, riguardanti una discussione tra Dietrich Mateschitz e il gruppo VW per una collaborazione a partire dal triennio 2025-2028, Audi ha voluto precisare che il Circus della Formula Uno non rientra nei piani dell’azienda per i prossimi 10 anni.

“Al momento non abbiamo nulla a che fare con la Formula 1”, ha dichiarato una portavoce di Audi. “Abbiamo la nostra strategia per il motorsport e per i prossimi dieci anni non è previsto un impegno in F1. Le nostre idee sul motorsport, presente e futuro, non includono il Circus”.

OMNISPORT | 19-02-2021 13:49