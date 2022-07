F1, Binotto: "Domani condizioni diverse, dovremo fare meglio degli altri"

02-07-2022 18:41

Mattia Binotto non si scompone nonostante la settima pole nei primi 10 GP della stagione. Bene Leclerc terzo, benissimo Carlos Sainz alla prima pole position della carriera, ma il team principali Ferrari è preoccupato soprattutto per le condizioni che si avranno in gara, che si dovrebbe disputare sull’asciutto e dunque con un degrado di gomma davvero altissimo.

Questo il pensiero di Binotto:

“Le condizioni sono state diverse da quelle che ci aspettavamo, ma un primo e un terzo posto sono oro in vista di domani, dove le condizioni saranno diverse e le strategie saranno fondamentali. Abbiamo Sainz primo e Leclerc può attaccare Verstappen. Ho riguardato l’errore di Charles ed è ovviamente frustrato dato che forse ha perso l’opportunità di fare la pole, ma penso che domani sarà più importante perché, come anche le corse precedenti hanno fatto vedere, la gestione degli pneumatici sarà la carta decisiva. Domani servirà essere capaci di fare meglio dei nostri rivali soprattutto da questo punto di vista”.