F1, Binotto e la scelta su Sainz che 'spiazza' tutti

08-09-2022 19:21

“A Carlos Sainz cambiamo tutto il motore”.

Va dritto al punto Mattia Binotto. Il team principale della Ferrari, come riporta anche la Gazzetta dello Sport, motiva così la scelta della scuderia di Maranello in vista del Gran Premio di Monza: “Montando il nuovo ibrido, che Charles Leclerc aveva già dal Belgio, che è una ottimizzazione di quello che abbiamo introdotto l’anno scorso e che sarà congelato per i prossimi anni, ne approfittiamo per montare anche un motore fresco che servirà per i prossimi appuntamenti”. La scelta del team, inevitabilmente, peserà sulla gara del pilota spagnolo. Sainz dovrà infatti partire, a prescindere dal risultato delle qualifiche, dal fondo dello schieramento. Attenzione, però. Insieme a lui ci saranno anche Lewis Hamilton – il motore del sette volte campione del mondo è stato infatti danneggiato durante il Gp d’Olanda – e Valtteri Bottas.

Binotto ha poi parlato della gara in programma domenica. “Non è una pista che ci favorisce in questo momento, ma – ha aggiunto – abbiamo analizzato quanto è successo a Spa e speriamo che questo ci permetta di avere un fine settimana migliore”. Anche perché non sarà un Gp di Monza come gli altri: l’autodromo compie infatti 100 anni e ci sarà il tutto esaurito. “La responsabilità è alta perché – ha sottolineato il team principal della Ferrari – le aspettative sono alte. A Monza è chiaro che l’obiettivo è far bene e dare il meglio”.

Il Mondiale 2022 è (di fatto) perso: Max Verstappen ha infatti 109 punti di vantaggio su Leclerc. L’anno della Ferrari sarà allora il 2023? “E’ troppo presto per dirlo – ha risposto Binotto -. La mia preoccupazione principale è la crescita. Poi la vittoria”.