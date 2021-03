F1, Bottas avverte Hamilton: "Credo di poter lottare per il titolo"

Valtteri Bottas sogna in grande per il 2021: “Credo assolutamente di poter lottare per il titolo – ha sottolineato il finlandese, come riportato recentemente dal sito RaceFans – anche se Lewis Hamilton ha vinto i titoli in tutti gli anni in cui siamo stati compagni di squadra. Quest’anno si riparte da zero ed è una nuova pagina. Il titolo è naturalmente l’obiettivo finale di questa stagione. Questo è il mio obiettivo, ma la strada è lunga e bisogna fare un passo alla volta”.

Bottas svela cosa servirà per vincere il titolo: “Un sacco di lavoro e di attenzione per me in questa stagione è sul lato mentale delle cose. Devo cercare di essere mentalmente al mio meglio nei GP, cercare di trovare il modo giusto di affrontare ogni singola gara. Cercare di trovare più spesso uno ‘stato di fluidità’ e così la costanza nel corso della stagione. In alcuni dei miei anni in Formula 1 sicuramente ho messo troppa pressione su me stesso – ha ammesso Bottas – ci sono stati momenti in cui ho preso troppa pressione dall’esterno. A volte è stato anche il contrario: non aver avuto abbastanza pressione dal mio lato. Si tratta di trovare il giusto equilibrio”.

