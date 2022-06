F1, Bottas: "Buon inizio di stagione"

06-06-2022 19:51

Davvero un cambio radicale pr il pilota dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas, che in un estate è passato dal lottare per le prima posizioni a combattere come un indemoniato per stare in zona punti.

Queste le sue parole, riprese da Motorsport.com e riportate da F1GrandPrix:

È stato sicuramente un buon inizio di campionato. In Alfa Romeo sono felice, sento di essere in un team dove posso dare il meglio di me e guidare come voglio. L’atmosfera in squadra è molto stimolante, siamo tutti molto motivati a fare bene e crescere. Dobbiamo spingere ancora di più per migliorare sotto alcuni aspetti. Dobbiamo fare meglio in partenza e poi sulla stabilità dell’auto nei curvoni veloci, dobbiamo spostare l’asticella un po’ più in alto perché c’è margine di crescita”.