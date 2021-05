F1, Brawn difende la Ferrari

L’ex dt della Ferrari Ross Brawn sul sito ufficiale della Formula 1 ha difeso la scuderia di Maranello dopo quanto successo domenica scorsa: “La Ferrari si è trovata di fronte a una decisione terribilmente difficile da prendere dopo che Charles è andato a sbattere in qualifica. Quando hai la pole in tasca è molto difficile rinunciarci. Soprattutto a Monaco, dove sai che i sorpassi sono difficili. La squadra sentiva di aver fatto un lavoro accurato controllando tutti i vari componenti. Con il senno di poi è facile dire che avrebbero accettare di prendere la penalità. Non era una decisione ovvia”.

“Quello che mi ha colpito di più è il modo in cui Charles e Carlos stanno lavorando insieme per far crescere la squadra, hanno capito che devono portare avanti la squadra per arrivare a vincere le gare, prima di iniziare a battagliare l’uno contro l’altro. Togliere energia alla squadra con una sfida interna è l’ultima cosa di cui hanno bisogno in questo momento. Devono mantenere un atteggiamento rispettoso l’uno verso l’altro e questo finora sta portando i suoi frutti”.

OMNISPORT | 26-05-2021 10:33