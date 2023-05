F1, Brundle su Leclerc: "Commette i soliti errori"

Il pilota inglese critico sul ferrarista

11-05-2023 15:22

Charles Leclerc è stato protagonista di un grave errore nel corso delle qualifiche del GP di Miami, essendo poi obbligato a partire dalla settima posizione. In gara ha poi duellato con Magnussen su Haas, chiudendo nella stessa posizione in cui è partito. Risultato che ha rimarcato le difficoltà della Ferrari e del pilota monegasco.

A tal proposito, il commentatore di Sky Sport UK, Martin Brundle, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Leclerc sta rompendo un sacco di componenti della sua Ferrari e così facendo sta perdendo anche tante opportunità. Leclerc è veloce come forse nessun’altro, ma non sembra avere un limite“.

Brundle ha inoltre proseguito “Ricordo di aver detto quando era in Sauber di non vedo l’ora di vederlo in Ferrari. Ma adesso deve smettere di fare tutti questi errori. Sono passati diversi anni e penso che lui guidi sempre fino al limite, superandolo anche e commettendo sempre gli stessi errori“.