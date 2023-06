F1, Button punge sia Hamilton che Verstappen

Il campione del mondo 2009 sull'ex compagno: "Sembra un essere umano più completo di quanto probabilmente non fosse allora".

Al Times, Janson Button è tornato a parlare del suo ex compagno Lewis Hamilton. Il campione del mondo di F1 nel 2009 e il sette volte iridato non hanno avuto sempre un rapporto sereno e il 43enne di Frome ha voluto lanciare una frecciatina al connazionale.

Queste le parole di Jenson Button su Lewis Hamilton: “Si sta ancora comportando incredibilmente bene, sembra un essere umano più completo di quanto probabilmente non fosse allora”.

Button si è ritirato presto dalla F1 e ha spiegato così la sua scelta: “Le corse automobilistiche possono essere molto stressanti. Ecco perché mi sono ritirato dalla F1 perché sentivo di non avere nulla di nuovo da imparare. Volevo fare cose che mi piacessero. Ecco perché sono a Le Mans”.

Infine, Button ha voluto provocare sia Hamilton che l’attuale campione del mondo in F1: “C’è la possibilità che Max Verstappen possa essere il miglior pilota, ma mi piace pensare che non si possa essere ricordati come il miglior pilota al mondo se si corre solamente in Formula 1. Fernando Alonso ha fatto un lavoro fenomenale. Ha lasciato la F1 ed è andato a correre a Le Mans e Daytona, vincendole entrambe. Non credo che abbia perso performance con l’avanzare dell’età”.