F1, Capelli pessimista sulla Ferrari

Il commentatore Sky spiega: "Essere in ritardo su due piste diverse preoccupa, sarà Perez a sfidare Verstappen".

20-03-2023 16:22

Suona chiaro l’allarme in casa Ferrari, dopo un secondo indizio a comporre la prova di una monoposto in ritardo rispetto la Red Bull campione in carica: è il parere di Ivan Capelli, ex pilota di Maranello che commenta le corse su Sky.

“Il divario della Ferrari è preoccupante, perché subito in due piste che sono diverse tra loro” spiega “Dopo l’Australia ci sarà un numero maggiore di dati a disposizione, ma la Ferrari soffre, mentre la Red Bull ha a disposizione due frecce al proprio arco. Sergio Perez si candida a rivale numero uno di Max Verstappen”.