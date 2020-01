F1, Charles Leclerc sgridato: "La Ferrari si è arrabbiata"

Il lancio con il paracadute di Charles Leclerc a Yas Marina nei primi giorni dell’anno non è piaciuto alla Ferrari, che non era stata avvertita dal monegasco. Il pilota del Principato, fresco di rinnovo con il Cavallino, ha rivelato il malumore della scuderia di Maranello a margine di un evento all’Autosport International Show di Birmingham: “Normalmente se ho in mente qualcosa di un po’ fuori dal comune, chiedo sempre alla Ferrari, ma nel caso del lancio con il paracadute ho fatto un’eccezione”.

“Ho detto a me stesso che, anche se ci fosse stato un problema, non credo che avrei avuto l’opportunità di essere sgridato. Quando l’hanno scoperto si sono un po’ arrabbiati, il lancio è stato stupefacente ma non lo farò una seconda volta”.

Leclerc ha anche commentato la possibilità di provare presto a salire in sella su una MotoGp: “Mi piacerebbe provare una MotoGP perché apprezzo molto le moto in generale. Non sono sicuro, però, che la Ferrari sia della stessa opinione. Prima di qualsiasi esperienza di questo tipo, che prevedano un minimo di rischio, dovrei chiedere l’autorizzazione ai vertici della Scuderia e non so se la otterrei”, sono le parole riportate da Speedweek.

Il suo idolo di sempre: “Zero dubbi, Ayrton Senna. È l’unico vero idolo che ho avuto e che ho, anche se non l’ho mai visto correre nella vita reale. È stata una persona che mi ha ispirato molto”.

Poi il ferrarista rivela un retroscena sull’origine della sua carriera: “Un giorno non volevo andare a scuola, così ho detto a mio padre che non mi sentivo bene e che avrei preferito restare a casa. Devo essere stato convincente perché mi ha creduto, poi mi ha detto che stava andando su una pista di kart e ho chiesto di poter andare con lui. Un po’ a sorpresa ha detto ok, aveva subito sospettato che non ero malato, e la conferma l’ha avuta quando ho iniziato a insistere per salire sul kart e ci sono salito”.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 15:00