F1, dolori al collo per Hamilton: la decisione dopo l'incidente choc

Lewis Hamilton ha deciso di sottoporsi ad una visita specialistica dopo il brutto incidente che lo ha visto coinvolto a Monza con Max Verstappen. Nel corso del 26esimo giro del Gran Premio d’Italia, il pilota della Mercedes si è visto la Red Bull dell’avversario planare sopra la sua testa: l’halo, l’arco i protezione dell’abitacolo, è stato decisivo per salvargli la vita, ma dopo la gara il campione del mondo ha lamentato problemi al collo e una forte emicrania.

Hamilton concluso il weekend in Italia è volato a New York, e ha comunicato che si farà visitare da uno specialista per assicurarsi che sia tutto a posto in vista del prossimo Gran Premio di Russia, in programma tra due settimane a Sochi.

“Sembra che il male stia peggiorando un po’ man mano che la scarica di adrenalina svanisce, ma lavorerò per risolvere il problema – ha scritto su Twitter -. Onestamente, mi sento molto fortunato. Grazie a Dio per l’aureola che alla fine penso mi abbia salvato, che mi ha salvato il collo”.

“Nei prossimi giorni credo che probabilmente avrò bisogno di vedere uno specialista solo per assicurarmi di essere al top per la prossima gara”, ha concluso il drive anglocaraibico.

Verstappen a Sochi partirà con la penalità di tre posizioni in griglia, e il pilota inglese avrà l’opportunità di ridurre il gap in classifica generale. “Sono orgoglioso della decisione dei Commissari di gara – ha detto dopo la decisione della penalità -. Penso di aver bisogno di un po’ di tempo per pensarci su, ma sicuramente quanto accaduto crea un precedente. E credo che sarà un precedente importante per la sicurezza dei piloti, e sottolinea che ci sono regole severe da rispettare. Cose così si ripeteranno fino a che non impareremo da ciò che accade in pista, e io personalmente non ho una storia con questo tipo di incidenti. In definitiva, quando la fai franca con cose del genere, allora continuerai a farle”.

OMNISPORT | 14-09-2021 12:42