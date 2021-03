F1, Ecclestone: "Vettel non amato in Ferrari, meglio dimenticare"

L’ex patron della Formula uno Bernie Ecclestone è molto amico di Sebastian Vettel. Intervistato dal canale tedesco Sport 1, Ecclestone ha dichiarato: “Quello che molte persone non sanno è che Sebastian è molto sensibile, ama sentirsi amato e questo non gli è successo alla Ferrari. La cosa migliore che puoi fare è dimenticare il passato alla Ferrari. Meglio dimenticare gli anni alla Ferrari. Così puoi diventare di nuovo forte”.

Adesso Vettel è un pilota dell’Aston Martin: “Penso che sia in una nuova situazione. La Ferrari è il passato – ha ammesso l’ex boss del Circus – È come quando ha iniziato con la Red Bull. Sono sicuro che può tornare quello di un tempo. Non credo che gli sarebbe piaciuto andare in una squadra dove non c’è sfida. Vuole migliorare quello che ha fatto alla Red Bull dove ha vinto quattro campionati del mondo. Ora credo che sia nella giusta squadra”.

OMNISPORT | 24-03-2021 15:59