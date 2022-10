F1, Ferrari: ad Austin Leclerc cambia ancora Power Unit

19-10-2022 19:26

Dopo aver detto addio alle speranze di titolo mondiale con la vittoria di Max Verstappen a Suzuka, la Ferrari ha deciso di cambiare strategia in vista del prossimo GP degli Stati Uniti che si disputerà sulla pista di Austin il prossimo fine settimana.

Il Cavallino Rampante ha infatti deciso di montare una nuova Power Unit, la sesta stagionale, sulla monoposto guidata dal monegasco Charles Leclerc. Questo costerà al classe 1997 una penalità di cinque posizioni da scontare in griglia. Perchè dunque la Rossa avrebbe operato una scelta del genere? In questo caso, come spiega bene Motorsport.com, si tratta di una strategia in vista della stagione 2023.

Il team è infatti intervenuto su alcune cose tecniche che hanno minato l’affidabilità in questo Mondiale e sono state apportate alcune modifiche che introducono diverse soluzioni che saranno testate in ottica campionato del mondo 2023. Per esempio, si dovrebbero vedere il valore del nuovo ERS introdotto su quella monoposto a Spa.

In vista di Austin dunque, lo spagnolo Carlos Sainz sarà probabilmente il favorito per la pole position, mentre il #16 dovrà affrontare un’altra gara in rimonta, dato che gli sviluppi Red Bull dopo l’estate hanno reso quasi impossibile per la Rossa puntare veramente alla vittoria dei GP.