F1, Ferrari, Sainz: "Ho ancora più fame di vittoria"

07-07-2022 16:01

“Non so descrivere che gioia sia stata la vittoria di Silverstone, ma so che un effetto l’ha avuto: ha aumentato la mia fame di successo”. Lo ha detto Carlos Sainz nella conferenza stampa di vigilia della tre giorni del Gran Premio d’Austria sul Red Bull Ring. “Dopo la gara di domenica sono andato a Maranello con degli amici, e l’accoglienza è stata straordinaria. Ora qui in Austria ci aspetta un weekend con la gara sprint, sarà molto interessante”, ha aggiunto il 27enne spagnolo nativo di Madrid.