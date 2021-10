F1, Glock: “Verstappen a Sochi può aver deciso il titolo”

Dall’ultima posizione sulla griglia di partenza al secondo posto finale: Max Verstappen a Sochi in Russia ha in un colpo solo scontato la penalità per effetto dell’introduzione della quarta power unit stagionale e colto un risultato che anche senza penalizzazione e gara asciutta sarebbe stato difficile da ottenere contro le Mercedes W12 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Hamilton al momento arriva al Gp della Turchia con soli due punti di vantaggio su Verstappen.

Secondo Timo Glock Max Verstappen a Sochi può aver deciso il proprio campionato dimostrando di aver ormai raggiunto una grande maturità ed estrema calma e lucidità nel giudicare ogni situazione di gara: “In Brasile ricordiamo bene cosa è successo con Ocon, e a Monza dopo l’incidente con Hamilton se fosse stato lo stesso Max sarebbe esploso, invece è rimasto impassibile – le parole dell’ex pilota della Toyota attualmente impegnato nel DTM raggiunto dalla testata tedesca Speedweek – ormai ha raggiunto una grande maturità e resto impressionato dalla sua calma. A Sochi potrebbe aver deciso il proprio campionato sfruttando alla perfezione ogni occasione che gli si è presentata davanti e cambiando le gomme nel finale al momento giusto”

OMNISPORT | 06-10-2021 12:52