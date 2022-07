F1, GP d'Austria: magico Leclerc! Vince davanti a Verstappen e Hamilton

10-07-2022 16:50

Trionfo Charles Leclerc in Austria! Dopo 5 gare senza podio, il talentuoso ferrarista mette in scena una gara capolavoro nonostante problemi all’acceleratore negli ultimi 10 giri.

Vittoria, quella ottenuta sul Red Bull Ring, che riapre la lotta per la classifica iridata piloti. Il monegasco precede Max Verstappen. Beffato sul più bello Carlos Sainz, che rompe il motore a 13 giri dallo scadere, proprio nel momento in cui si poteva pregustare un podio con due Rosse.

Gara appassionante, con Leclerc e Verstappen che si sono superati a vicenda più volte e il monegasco freddissimo nel finale a reggere nonostante le difficoltà. Decisiva nel finale la tenuta delle gomme, che ha favorito il ferrarista.

Terzo posto – e terzo podio consecutivo – per Lewis Hamilton, seguito in quarta posizione dal compagno di scuderia in Mercedes Russell. Sesto posto per Mick Schumacher, mentre Fernando Alonso si dimostra una volta di più un fuoriclasse, rimontando dall’ultimo al decimo posto.

Di seguito, la griglia all’arrivo finale:

Charles Leclerc – Ferrari

Max Verstappen – Red Bull (+1:161)

Lewis Hamilton – Mercedes (+38:227)

George Russell – Mercedes (+18:176)

Esteban Ocon – Alpine (+7:989)

Mick Schumacher – Haas (+8:029)

Lando Norris – McLaren (+2:744)

Kevin Magnussen – Haas (+3:442)

Daniel Ricciardo – McLaren (+4:817)

Fernando Alonso – Alpine (+2:376)